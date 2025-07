TIVOLI – Al “Giubileo dei giovani” 260 ragazzi della Diocesi tiburtina

Saranno 260 i partecipanti della Diocesi di Tivoli e di Palestrina che, guidati dal Vescovo Mauro Parmeggiani, prenderanno parte al Giubileo dei giovani da domani, lunedì 28 luglio, al 3 agosto dopo un cammino di preparazione, durato un anno, e curato dal Servizio di pastorale giovanile della Diocesi di Tivoli e di Palestrina.

Mauro Parmeggiani, Vescovo della Diocesi di Tivoli e di Palestrina

Data la vicinanza della Diocesi di Tivoli e di Palestrina a Roma, la loro partecipazione sarà particolare.

Infatti, mentre i tanti che parteciparono alle Giornate Mondiali della Gioventù in passato – e ormai non più giovanissimi… – si sono resi disponibili ad accogliere in 35 parrocchie e nelle scuole del territorio circa 4500 giovani provenienti da alcune parti d’Italia e del mondo; i giovani di Tivoli e Palestrina vivranno il loro Giubileo come veri e propri pellegrini.

Abiteranno infatti insieme, dormendo su materassini di gomma e sacco a pelo, nel “Centro dello Spirito Santo”, a Palestrina, dove arriveranno lunedì 28 luglio pomeriggio.

Con la Santa Messa presieduta dal Vescovo e la cena che condivideranno daranno inizio alle giornate giubilari.

Martedì 29 partiranno quindi per Roma dove prenderanno parte alle iniziative promosse dal Dicastero per la nuova evangelizzazione e alla Santa Messa di apertura del Giubileo in Piazza San Pietro.

Mercoledì 30, invece, alle 9,00, nella Cattedrale di Sant’Agapito in Palestrina, incontreranno i giovani dell’Abbazia di Kremsmunster (Austria) – ove è conservato il corpo di Sant’Agapito, Patrono di Palestrina – che giungeranno nell’antica Preneste guidati dal loro Abate Dom Bernhard Andreas Eckerstofer, OSB.

A seguire, presso il Monastero delle Clarisse, Monsignor Parmeggiani terrà una catechesi e insieme ai 15 sacerdoti che accompagneranno i giovani durante tutta la settimana celebrerà la Santa Messa.

Nel pomeriggio seguiranno visite di conoscenza del territorio, culturali e di prossimità e, in Cattedrale, sarà esposto il Santissimo Sacramento per l’Adorazione Eucaristica personale mentre i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.

In serata, sempre presso il “Centro dello Spirito Santo”, è in programma una Festa per tutti i giovani che vorranno prendervi parte.

Giovedì 31 luglio i giovani raggiungeranno nuovamente Roma per partecipare al programma del Giubileo e, in serata, alle ore 19,00, a Piazza San Pietro, all’appuntamento “Tu sei Pietro” organizzato dalla CEI.

Venerdì mattina 1° agosto, i giovani saranno nuovamente a Roma per partecipare alla celebrazione penitenziale presso il Circo Massimo e attraversare la Porta Santa.

Sabato 2 agosto, infine, alle ore 8,30, nella chiesa di Santa Maria Regina, a Valle Martella (Zagarolo), i giovani si incontreranno per la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Mauro e per incamminarsi a piedi verso l’Area di Tor Vergata dove parteciperanno alla Veglia e, Domenica 3 agosto, alla Santa Messa presiedute da Papa Leone XIV.