Turista romano di 42 anni muore colpito da un fulmine, la tragedia in Salento

Era arrivato in Salento da pochi giorni, in sella alla sua moto BMW, per godersi una breve vacanza estiva. Ma un improvviso temporale ha trasformato quella pausa di relax in tragedia. Marco Zampilli, 42 anni, romano di Centocelle, è morto domenica mattina dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva la statale 275, tra Nociglia e Surano, in provincia di Lecce.

Il dramma si è consumato all’improvviso, durante un temporale che ha colpito la zona nelle prime ore della giornata. Marco era in viaggio verso la spiaggia insieme ad alcuni amici. In un primo momento si era pensato a un incidente stradale, ma le testimonianze raccolte dai carabinieri hanno poi chiarito la dinamica: il 42enne è stato raggiunto da una scarica elettrica, che lo ha disarcionato dalla moto.

Inutili i soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati un’ambulanza, un’automedica e i militari della compagnia di Maglie. Ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. È stato lo stesso personale dell’Arma ad avvisare i familiari, residenti a Roma.

Zampilli era molto conosciuto nella Capitale, in particolare nel quartiere Centocelle, dove viveva e lavorava. Barman esperto, era co-titolare del locale “Rude” in via dei Castani.

Una vita tra lavoro, sport e motori

Grande tifoso della Roma, personal trainer e appassionato motociclista, Marco era partito per il Salento per staccare la spina per qualche giorno prima di riprendere il lavoro. Nato e cresciuto a Centocelle, aveva iniziato a lavorare giovanissimo nella pasticceria di famiglia, sempre nel quartiere

Sui social, tanti amici e colleghi lo hanno ricordato con affetto. “Un altro angelo nel cielo”, “Destino infame”.