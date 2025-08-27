CASTELNUOVO DI PORTO – Tutto pronto per la 16° Sagra degli Gnocchi

La tradizione si rinnova a Castelnuovo di Porto con la 16ª edizione della Sagra degli Gnocchi, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, organizzato dall’Associazione La Pleiade.

Quest’anno la festa cambia scenario e si sposta in una nuova location, in Via Montefiore 109, dove per tre giorni – dal 19 al 21 settembre – si celebreranno i sapori autentici della cucina locale, con un ricco programma gastronomico e tanto intrattenimento.

Programma dell’evento: venerdì 19 settembre a cena; sabato 20 settembre sempre a cena e domenica 21 settembre a pranzo.

In ogni giornata sarà possibile gustare gnocchi preparati secondo la tradizione, oltre ad altre specialità locali, il tutto accompagnato da stand artigianali ed espositivi, perfetti per una passeggiata tra prodotti tipici e creazioni fatte a mano.

Le serate saranno allietate da musica dal vivo e intrattenimento, per un’atmosfera conviviale e coinvolgente, adatta a tutte le età.

Castelnuovo di Porto, borgo medievale situato a pochi chilometri da Roma, fa parte del Parco di Veio ed è noto per il suo suggestivo castello Orsini e i vicoli storici che raccontano secoli di storia. Una cornice ideale per un evento all’insegna del gusto e della tradizione.