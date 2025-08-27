TIVOLI – Villa d’Este e Villa Adriana di notte, aperture straordinarie a 1 euro

Cultura, Tiburno Quotidiano / 27 Agosto 2025

Ingresso a un euro anche per il Santuario di Ercole Vincitore. Sabato 30 agosto a Tivoli altro appuntamento da non perdere

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 tornano le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), l’appuntamento culturale più partecipato d’Europa, promosso in Italia dal Ministero della Cultura.

Il tema di quest’anno è “Architetture: l’arte di costruire”, un invito a riscoprire il valore del patrimonio costruito attraverso visite, eventi e aperture straordinarie in tutta la penisola.

In occasione dell’iniziativa tre gioielli di Tivoli – Villa AdrianaVilla d’Este e il Santuario di Ercole Vincitoreil 27 settembre offriranno un’apertura serale straordinaria al costo simbolico di 1 euro, salvo le gratuità previste dalla normativa vigente.

Dettagli delle aperture serali del 27 settembre:

  • Villa Adriana: dalle 19:00 alle 22:00 (ultimo ingresso alle 21:00)
  • Villa d’Este: dalle 19:45 alle 22:45 (ultimo ingresso alle 21:45)
  • Santuario di Ercole Vincitore: dalle 19:00 alle 22:00 (ultimo ingresso alle 21:00)

Sabato 30 agosto

In occasione della storica Sagra del Pizzutello l’Istituto Villae, in collaborazione con il Comune di Tivoli , organizza una visita al Santuario di Ercole Vincitore e alla Vigna di Pizzutello negli Orti Estensi di Villa d’Este , guidata da archeologi ed esperti del territorio.

Un percorso che intreccia la storia millenaria del santuario con la tradizione agricola tiburtina, fino a scoprire da vicino l’antica uva Corna Tiburtina, oggi presidio Slow Food.

Appuntamento: Piazza San Nicola – ore 10:30

Durata prevista: 10:30 – 12:30

Max 35 partecipanti

L’ingresso e la visita sono gratuiti, previa prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail del Comune di Tivoli: luoghidellacultura@comune.tivoli.rm.it.

Il Parco di Villa Adriana


Contatti: villaeventi@cultura.gov.it | 0774 330329

