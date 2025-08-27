10eLotto e SuperEnalotto, oltre a Guidonia vincite a Capena e Pomezia

Settimana fortunata per il Lazio con il 10eLotto e il SuperEnalotto. Nella giornata di martedì 26 agosto, sono stati vinti complessivamente 115mila euro tra Roma e provincia, rendendo la regione protagonista delle ultime estrazioni.

Guidonia Montecelio: centrato un 9 Oro da 50mila euro

La vincita più alta è arrivata a Guidonia Montecelio, dove un fortunato giocatore ha centrato un “9 Oro” da ben 50mila euro. Il tagliando vincente è stato convalidato in piazza San Giovanni, come anticipato da Tiburno.tv.

Capena e Roma: doppio colpo con il “7 Doppio Oro”

Altra vincita significativa a Capena, in via Tiberina Roma, dove è stato realizzato un “7 Doppio Oro” da 15mila euro. A Roma, invece, si festeggia una vincita da 10mila euro, sempre grazie a un “7 Doppio Oro”, giocato in via di Torre Argentina.

Nel concorso del 10eLotto del 26 agosto, il totale dei premi distribuiti in Italia ha raggiunto i 24,5 milioni di euro, con un monte premi da inizio anno che supera i 2,5 miliardi.

SuperEnalotto: a Pomezia centrato un “5” da oltre 40mila euro

Anche il SuperEnalotto premia il Lazio. Nell’estrazione di martedì 26 agosto, è stato centrato un “5” da 40.032,50 euro a Pomezia. La giocata vincente è stata convalidata presso il Tabacchi Biagio di piazza Ungheria 24, secondo quanto riferito da Agipronews.

L’ultimo “6” milionario, pari a 35,4 milioni di euro, è stato vinto il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Intanto, cresce l’attesa per la prossima estrazione, con un jackpot da 43,5 milioni di euro in palio martedì 27 agosto.

Giocare sì, ma con responsabilità

Le vincite fanno sognare, ma è importante ricordare che il gioco può diventare un problema serio. La dipendenza da gioco d’azzardo è una patologia riconosciuta, che può causare gravi conseguenze economiche, sociali e psicologiche. Il consiglio è sempre quello di giocare con moderazione, stabilendo un budget e non superandolo mai. Se il gioco smette di essere un passatempo e diventa un bisogno, è il momento di chiedere aiuto.

Per informazioni e supporto è possibile contattare il numero verde nazionale per il gioco problematico: 800 558 822.