Festa della Pecora a Ciciliano: tre giorni di musica e sapori

A fine agosto Ciciliano, piccolo borgo vicino a Tivoli, si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della convivialità e delle tradizioni popolari: il 29, 30 e 31 agosto 2025 si celebra la decima edizione della Festa della Pecora, un evento che negli anni è diventato un appuntamento amatissimo da residenti e visitatori.

Nella suggestiva cornice di Corso Umberto I, il paese si anima con profumi, sapori autentici e musica dal vivo, in un’atmosfera semplice e genuina che richiama la bellezza della condivisione e della cucina di una volta.

Gusto e tradizione nel piatto

Fulcro della festa sono gli stand gastronomici, che apriranno:

Venerdì a cena dalle ore 19:00

Sabato e domenica sia a pranzo (dalle 12:00) che a cena (dalle 19:00)

Il menu celebra la pecora come protagonista assoluta, in diverse preparazioni tipiche: Gnocchi al sugo di pecora; pecora alla “Callara”, simbolo della cucina pastorale; arrosticini, cotti alla brace come da tradizione: panini con salsiccia. Il tutto accompagnato da acqua, vino e birra fresca.

Un’occasione perfetta per gustare piatti rustici, preparati secondo ricette tramandate nel tempo.

Musica e serate in compagnia

La Festa della Pecora non è solo gastronomia: la sera si accende di musica e spettacolo.

Sabato 30 agosto , il palco ospiterà il duo Katy & Salvosax con il loro progetto DuoLightMusic , in collaborazione con Accademia Ergo Cantemus Eventi , per una serata elegante e coinvolgente.

Domenica 31 agosto , chiusura in bellezza con il live di Claudio Cusato , per ballare e cantare sotto le stelle.

La Festa della Pecora è molto più di una sagra: è un momento di incontro, memoria e festa per tutta la comunità. Un’occasione per riscoprire i sapori veri, in un ambiente accogliente dove si respira ancora l’autenticità dei piccoli borghi.