GUIDONIA – Chiudono gli svincoli dell’A1: giorni e deviazioni

Autostrade per l’Italia comunica che, per consentire importanti lavori di ispezione e manutenzione sul cavalcavia n. 352, sarà necessario procedere alla chiusura temporanea di alcuni svincoli lungo l’autostrada A01 Milano-Napoli, nel tratto compreso nel territorio comunale di Guidonia Montecelio.
Calendario delle chiusure:
- Uscita Guidonia Montecelio (provenendo da Napoli):
chiusura prevista dalle ore 22:00 di lunedì 1° settembre alle ore 06:00 di martedì 2 settembre 2025.
- Entrata Guidonia Montecelio (in direzione Napoli):
chiusura programmata dalle ore 22:00 di martedì 2 settembre alle ore 06:00 di mercoledì 3 settembre 2025.
Percorsi alternativi consigliati
Durante le ore di chiusura, si consiglia agli automobilisti di percorrere l’autostrada A24 Roma-Teramo, uscire allo svincolo di Tivoli, e da lì proseguire sulla viabilità ordinaria per rientrare sulla A01 in direzione Napoli.
Autostrade per l’Italia invita gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a pianificare per tempo i propri spostamenti per evitare disagi.