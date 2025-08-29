GUIDONIA – Chiudono gli svincoli dell’A1: giorni e deviazioni

Tiburno Quotidiano / 29 Agosto 2025

A1 Milano-Napoli: chiusure notturne degli svincoli di Guidonia Montecelio per lavori di manutenzione

Autostrade per l’Italia comunica che, per consentire importanti lavori di ispezione e manutenzione sul cavalcavia n. 352, sarà necessario procedere alla chiusura temporanea di alcuni svincoli lungo l’autostrada A01 Milano-Napoli, nel tratto compreso nel territorio comunale di Guidonia Montecelio.

Calendario delle chiusure:

  • Uscita Guidonia Montecelio (provenendo da Napoli):
    chiusura prevista     dalle ore 22:00 di lunedì 1° settembre alle ore 06:00 di martedì 2 settembre 2025.
  • Entrata Guidonia Montecelio (in direzione Napoli):
    chiusura programmata     dalle ore 22:00 di martedì 2 settembre alle ore 06:00 di mercoledì 3 settembre 2025.

Percorsi alternativi consigliati

Durante le ore di chiusura, si consiglia agli automobilisti di percorrere l’autostrada A24 Roma-Teramo, uscire allo svincolo di Tivoli, e da lì proseguire sulla viabilità ordinaria per rientrare sulla A01 in direzione Napoli.

Autostrade per l’Italia invita gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a pianificare per tempo i propri spostamenti per evitare disagi.

