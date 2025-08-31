GUIDONIA – La fontana artistica del Belvedere tirata a lucido

Nella giornata di ieri, sabato 30 agosto, il personale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, del Settore Ambiente e i tecnici della società Tekneko hanno effettuato un intervento che ha previsto lo svuotamento completo della vasca della fontana artistica del Belvedere Riccardo Franceschelli, a Montecelio, e una pulizia approfondita, sia interna sia esterna, con la rimozione dei detriti accumulatisi nel tempo.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, nel corso delle operazioni di manutenzione, i pesci ospiti della fontana sono stati temporaneamente trasferiti in un ambiente protetto, per poi essere reintrodotti nella vasca al termine dei lavori.

Questa mattina si è reso necessario un tempestivo intervento da parte del personale della Tekneko per rimuovere un’ostruzione nella condotta idrica, causata da accumuli di sedimenti organici che compromettevano il corretto funzionamento del sistema di deflusso dell’acqua.

La funzionalità della fontana è stata completamente ripristinata ed è nuovamente fruibile dalla cittadinanza.