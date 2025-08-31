E’ stato un esempio di lealtà, correttezza in campo, comportamento etico e sportivo.

Gaetano Scirea è stato un calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana, vincitore di scudetti, Coppe europee e Coppa del Mondo, scomparso il 3 settembre 1989 a soli 36 anni.

All’uomo e allo sportivo sarà intitolare il Campo polivalente all’interno della Scuola media “Fabrizio De Andrè” di via Libertucci a Campolimpido, quartiere alla periferia di Tivoli.

Lo stabilisce la delibera numero 218 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata il 26 agosto dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Una targa di intitolazione a Gaetano Scirea sarà installata presso il campo polivalente appena realizzato a Campolimpido con un finanziamento del Ministero dell’Interno pari a 400 mila euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per gli “interventi di rigenerazione urbana” che prevede anche un parcheggio pubblico e un servizio igienico automatizzato autopulente per donne, uomini e disabili.