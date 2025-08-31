Tivoli in Cinema: tre ultime serate sotto le stelle tra risate, emozioni e fantasia

Tivoli in Cinema, la rassegna estiva di cinema all’aperto voluta dall’amministrazione comunale chiude in bellezza con tre appuntamenti gratuiti pensati per un pubblico di tutte le età.
Le proiezioni si terranno dal 31 agosto al 2 settembre presso i Giardini Italia di Campolimpido (via Giuseppe Radiciotti), con inizio alle ore 21.30. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti: un’occasione perfetta per godersi il cinema sotto le stelle, in un’atmosfera conviviale e rilassata.
Ecco il programma delle serate finali:
Domenica 31 agosto
“Finché notte non ci separi”
Una brillante commedia che trasforma una classica notte di nozze in un’avventura imprevedibile e tutta da ridere.
Lunedì 1° settembre
“C’è ancora domani”
Il film rivelazione che ha commosso il pubblico raccontando con forza e sensibilità la condizione femminile nell’Italia del dopoguerra.
Martedì 2 settembre
“If – Gli amici immaginari”
Un viaggio emozionante nel mondo della fantasia, ideale per famiglie e bambini, che celebra la potenza dell’immaginazione.
Con queste ultime proiezioni, Tivoli saluta l’estate con un piccolo grande festival a cielo aperto, che ha saputo coniugare cultura, intrattenimento e partecipazione in più quartieri. .