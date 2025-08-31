TIVOLI – Si cerca Robert, turista in difficoltà scomparso da Villa d’Este. Avvistamenti tra Villanova e Roma

Ore di apprensione per Robert, un turista irlandese, residente a Verona e in vacanza a Tivoli, scomparso nel pomeriggio del 30 agosto.

L’uomo, affetto da Alzheimer, si è allontanato da Villa d’Este intorno all’ora di pranzo e da allora si sono perse le sue tracce, anche se alcune segnalazioni ne hanno tracciato gli spostamenti fino alla serata.

Secondo le prime ricostruzioni, Robert avrebbe percorso diversi chilometri a piedi fino a Villa Adriana, dove ha lasciato un cellulare in un bar. Solitamente alloggia in un B&B a Castel Madama, ma non vi ha fatto ritorno.

Una segnalazione lo ha localizzato ieri sera in una stazione della metropolitana di Roma. Non è chiaro se fosse diretto nuovamente verso Tivoli o se stesse cercando di tornare a Verona, sua città di residenza. Alcuni testimoni riferiscono di averlo accompagnato alla fermata del bus Tivoli-Roma nel pomeriggio del 30 agosto.

È stato poi avvistato a Villanova di Guidonia intorno alle 17:30. Considerando i tempi di percorrenza, potrebbe essere arrivato a Roma verso le 19:00, dove si ipotizza possa aver preso un treno diretto a Verona — diversi ne partivano in quella fascia oraria.

La moglie ha lanciato un appello accorato, invitando chiunque avesse informazioni a contattare immediatamente il 112 o il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi al numero 388 189 4493.

Robert potrebbe essere confuso e spaesato: ogni segnalazione è preziosa per aiutare a riportarlo a casa sano e salvo.