SANT’ANGELO ROMANO – Ritrovato Giulio, tre giorni di ricerche e poi l’abbraccio

È stato finalmente ritrovato Giulio, il 41enne scomparso giovedì pomeriggio, 28 agosto, dopo essere uscito di casa con l’intenzione di recarsi dal medico.

Giulio si era allontanato intorno alle 16:00, senza però raggiungere mai lo studio medico. Da quel momento si erano perse le sue tracce, facendo temere il peggio alla famiglia e attivando le ricerche su tutto il territorio, con particolare attenzione al litorale laziale e alle stazioni ferroviarie.

La notizia del ritrovamento è arrivata nelle ultime ore: Giulio sta bene. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del suo allontanamento, ma il sollievo dei familiari è grande.

Si conclude così una vicenda che, per alcuni giorni, aveva tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità di Sant’Angelo Romano e non solo. L’associazione ricerca scomparsi Penelope ha precisato che è stato rintracciato a Ostia.