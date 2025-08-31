SANT’ANGELO ROMANO – Ritrovato Giulio, tre giorni di ricerche e poi l’abbraccio

Tiburno Quotidiano / 31 Agosto 2025

La lieta notizia in mattinata

È stato finalmente ritrovato Giulio, il 41enne scomparso giovedì pomeriggio, 28 agosto, dopo essere uscito di casa con l’intenzione di recarsi dal medico.

Giulio si era allontanato intorno alle 16:00, senza però raggiungere mai lo studio medico. Da quel momento si erano perse le sue tracce, facendo temere il peggio alla famiglia e attivando le ricerche su tutto il territorio, con particolare attenzione al litorale laziale e alle stazioni ferroviarie.

La notizia del ritrovamento è arrivata nelle ultime ore: Giulio sta bene. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del suo allontanamento, ma il sollievo dei familiari è grande.

LEGGI ANCHE  Guida turistica muore al Colosseo, la tragedia di Giovanna Giomarino

Si conclude così una vicenda che, per alcuni giorni, aveva tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità di Sant’Angelo Romano e non solo. L’associazione ricerca scomparsi Penelope ha precisato che è stato rintracciato a Ostia.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 