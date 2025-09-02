SAN CESAREO – In fuga dalla comunità: chi ha visto Evelyn e Johana?

L’ultima volta sono state viste domenica pomeriggio 31 agosto a San Cesareo, a circa 25 chilometri da Tivoli.

Da allora sembrano svanite nel nulla due ragazze minorenni affidate ad una comunità di San Cesareo.

Per questo da ieri, lunedì primo settembre, il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV ha lanciato l’appello per ritrovare Evelyn Ruggieri, 15 anni, e Johana Santos Rojas, 17 anni.

Secondo la nota diffusa dal Comitato Scientifico, le due ragazze girano con molta probabilità in coppia e chiunque è pregato di contattare prontamente il 112 per avvistamenti o il numero per informazioni: 388 189 4493.

Evelyn è alta un metro e 55, 50 chili, capelli biondi lisci e occhi marroni, ha un tatuaggio sul braccio sinistro con la scritta “Sister”. Al momento della scomparsa indossava un top celeste, jeans brillantinato e scarpe bianche.

Johana è alta un metro e 65 per 65 chili, occhi neri e capelli lisci neri, ha dei tatuaggi sulla mano destra. Al momento della scomparsa indossava una t-shirt chiara, pantalone della tuta verde e rosa.