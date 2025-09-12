GUIDONIA – Al posto degli ex capannoni Giannini nasce il “Parco della Speranza”

E’ stato inaugurato oggi pomeriggio, venerdì 12 settembre, il “Parco della Speranza”, il nuovo spazio giochi attrezzato e del parcheggio realizzati nell’area dell’ex capannone Giannini di via Vittorio Alfieri, a Setteville, quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio al confine con Roma Capitale.

Alle ore 18:00, il taglio del nastro alla presenza del sindaco Mauro Lombardo, del deputato di Collegio Alessandro Palombi, del presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, dei consiglieri regionali Marco Bertucci, Micol Grasselli e Giorgio Simeoni, della consigliera della Città Metropolitana di Roma Capitale Manuela Chioccia e del Consulente Commissario Straordinario Giubileo 2025, Marco Vincenzi.

Durante la partecipatissima cerimonia, coordinata dal consigliere comunale Cristian Diano, originario di Setteville, il parroco della chiesa di Santa Maria don Leo Torres ha impartito la benedizione alla nuova opera pubblica inaugurata nel giorno dell’inizio della festa patronale del quartiere (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Presenti all’inaugurazione tra gli altri, la vice sindaca Paola De Dominicis, gli assessori Cristina Rossi, Paolo Ruggeri, Mario Proietti e Michele Venturiello, consiglieri comunali e dirigenti.

L’intervento, finanziato con circa 900 mila euro nell’ambito del Giubileo 2025, ha realizzato nuovi spazi funzionali alla collettività al posto dell’ex capannone Giannini, un immobile industriale presente nella frazione di Setteville e da anni abbandonato in uno stato di degradi e rovina.

Tra questi: area giochi per bambini di diverse fasce d’età; spazi verdi per relax e socializzazione; zone dedicate allo sport all’aperto; parcheggio; percorsi pedonali e di mobilità dolce.

I lavori sono stati eseguiti dalla “ICEM Srl” di Campagnano Romano per un importo complessivo di 661 mila 512 euro e 89 centesimi: nella gara bandita il 29 agosto 2024 la ditta ha presentato un ribasso del 7,55% risultato l’offerta economicamente più conveniente rispetto alle altre imprese partecipanti, la S.F.E. Elettroimpianti S.r.l., la Taddei S.p.A., la Conart Società consortile A.r.l. e la De Santis Gianni Costruzioni ed Appalti S.r.l. (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“C’è particolare soddisfazione nell’avere, oggi, inaugurato un luogo pensato per accogliere e fare incontrare adulti e bambini – ha dichiarato il Sindaco Mauro Lombardo -. Questo nuovo spazio pubblico è una testimonianza concreta di una visione condivisa, di un impegno collettivo per restituire dignità e fruibilità a un’area che per troppo tempo è rimasta in uno stato di completo abbandono”.