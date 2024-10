GUIDONIA – Parco giochi e parcheggio, 661 mila euro per riqualificare l’area “Ex Giannini”

Un parco giochi e di un parcheggio al posto del capannone abbandonato.

Prende il via l’intervento di riqualificazione urbana dell’area cosiddetta “ex Giannini” a Setteville, quartiere di Guidonia Montecelio.

Giovedì 3 ottobre con la determina 128 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– il dirigente ai Lavori pubblici Paolo Caracciolo ha affidato i lavori alla “ICEM Srl” di Campagnano Romano per un importo complessivo di 661 mila 512 euro e 89 centesimi: nella gara bandita il 29 agosto scorso la ditta ha presentato un ribasso del 7,55% risultato l’offerta economicamente più conveniente rispetto alle altre imprese partecipanti, la S.F.E. Elettroimpianti S.r.l., la Taddei S.p.A., la Conart Società consortile A.r.l. e la De Santis Gianni Costruzioni ed Appalti S.r.l.

Vale la pena ricordare che l’intervento rientra nell’ambito del “Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025” per il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concesso un finanziamento pari a 900 mila euro.

Lo scorso 15 maggio l’architetto Giancarlo Brenna aveva consegnato il progetto esecutivo per la realizzazione di un parco giochi e di un parcheggio previa demolizione dell’ex capannone industriale, da tempo in disuso e in condizioni fatiscenti, oggetto di più segnalazioni e lamentele da parte dei residenti.