TIVOLI – “Bici in Comune”, presentato il progetto da 108 mila euro

Alle Scuderie Estensi di Tivoli, alla presenza dell’assessore alla Formazione Vincenzo Tropiano e dell’assessore Sport e Turismo Clizia Lauri, è stato presentato il progetto “Bici in Comune”, un’iniziativa nazionale promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).



Il Comune di Tivoli si è aggiudicato un finanziamento pari a 108 mila euro nell’ambito del bando nazionale “Bici in Comune“ – CLICCA E LEGGI LA GRADUATORIA -, fondi che secondo l’amministrazione comunale consentiranno di sviluppare una mobilità ciclabile più sicura e diffusa, con un piano articolato che unisce infrastrutture, eventi e percorsi educativi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).



Secondo un comunicato stampa del Comune di Tivoli, il programma prevede la redazione del Biciplan comunale, strumento di pianificazione che guiderà la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili integrata con scuole, impianti sportivi e luoghi di lavoro.

Sono previsti inoltre interventi di messa in sicurezza delle piste già esistenti e nuove attività rivolte ai più giovani per promuovere l’educazione stradale e la cultura della mobilità sostenibile.



“Accanto alla dimensione quotidiana, il progetto guarda anche al valore turistico e culturale del ciclismo – spiega ancora il comunicato stampa dell’amministrazione comunale – Tivoli ospiterà infatti il 28 settembre La Medievale, appuntamento che porterà in città centinaia di appassionati e rappresenterà un momento di forte promozione per il territorio.



Il finanziamento ottenuto segna un passo avanti decisivo per costruire una Tivoli più moderna, inclusiva e attenta alla qualità della vita.

Attraverso “Bici in Comune” la città potrà coniugare mobilità, sport, salute e turismo in un’ottica di sviluppo sostenibile”.