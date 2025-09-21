MENTANA FONTE NUOVA - Per la gara ciclistica divieti di transito e sosta

Oggi pomeriggio, domenica 21 settembre, si terrà la manifestazione ciclistica su strada “Gran Fondo La Garibaldina – 5° Gran Premio Città di Mentana – Categoria Juniores – Memorial Arnaldo e Maurizio Ciccolini”.

La gara attraverserà Mentana e Fonte Nuova, per questo le due amministrazioni comunali hanno disposto modifiche provvisorie alla viabilità.

MENTANA – MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA VEICOLARE

Alle 14.30 verrà dato il via alla gara da Via Fausto Cecconi, i ciclisti andranno poi verso via del Conventino, via del Fornacione, via Nomentana e da qui la corsa si immetterà nel circuito di 15 chilometri che verrà ripetuto per 8 volte.

Gli atleti transiteranno per via Nomentana, Via delle Molette, Via Palombarese, Via Moscatelli, Via Sant’Antonio, Via del Conventino, Via del Fornacione e di nuovo riprenderanno il percorso su via Nomentana.

All’ultimo giro da Via Sant’Antonio, gli atleti proseguiranno verso Via Fausto Cecconi fino a raggiungere l’arrivo che sarà ubicato proprio in via Fausto Cecconi nei pressi del civico 41.

A chiusura dell’evento ci sarà la premiazione presso il Giardino del Monumento.

Per consentire il corretto svolgimento della gara e per salvaguardare l’incolumità dei ciclisti, addetti ai lavori e cittadini spettatori durante la giornata di oggi, domenica 21 Settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

– DIVIETO DI SOSTA: dalle ore 07:00 alle ore 20:00 nelle sottoelencate piazze e strade:

• PIAZZA DELLA REPUBBLICA;

• Via FAUSTO CECCONI;

• VIA DELLA ROCCA;

• VIA DI SANT’ANTONIO;

– DIVIETO DI SOSTA: dalle ore 08:00 alle ore 20:00 nelle sottoelencate piazze e strade:

• VICOLO DELLE MURA (tratto compreso tra Via F. Cecconi e Via Paribeni);

• VIA PARIBENI;

– DIVIETO DI SOSTA: dalle ore 12:00 alle ore 18:00 nelle sottoelencate vie o tratti di vie:

• VIA ROMA;

• VIA DEL CONVENTINO (tratto compreso tra l’intersezione con Via F. Cecconi e l’intersezione con Via del Fornacione);

• VIA DEL FORNACIONE;

• VIA NOMENTANA (tratto compreso tra l’intersezione con Via del Fornacione e l’intersezione con Via delle Molette);

• VIA DELLE MOLETTE (tratto compreso tra l’intersezione con Via Nomentana e l’intersezione con Via delle Vignole Piccole);

• VIA MOSCATELLI (tratto compreso tra l’intersezione con Via Santa Maria degli Angeli e l’intersezione con Via Sant’Antonio);

– ️DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 8:30 alle ore 20:00 nelle sottoelencate vie o tratti di esse:

• VICOLO DELLA ROCCA (tratto compreso tra Via F. Cecconi e Piazza della Repubblica);

• VICOLO DELLE MURA;

• VIA PARIBENI;

– ️DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 09:00 alle ore 20:00 nelle sottoelencate piazza e vie o tratti di esse:

• PIAZZA DELLA REPUBBLICA;

• VIA ROMA (tratto compreso tra l’intersezione con Via della Rocca e l’intersezione con Via Fausto Cecconi);

• VIA F. CECCONI;

• VIA DELLA ROCCA;

– ️DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 12:00 alle ore 20:00 nelle sottoelencate piazza e vie o tratti di esse:

• VIA ROMA

– ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA dalle ore 8:30 alle ore 20:00 nelle sottoelencate vie o tratti di esse:

• VICOLO DELLE MURA

• VIA PARIBENI E PERCORRENZA PER L’USCITA: VIA PARIBENI ⬅️ VICOLO DELLE MURA➡️ VIA FAUSTO CECCONI; ➡️ OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA SU VIA F. CECCONI PER I VEICOLI CHE PROVENGONO DA VICOLO DELLE MURA E SI IMMETTONO SU VIA FAUSTO CECCONI.

Il Comune di Mentana avvisa inoltre che dalle ore 14:00, fino al termine della competizione ciclistica e comunque non oltre le ore 18.00, nelle vie direttamente e/o indirettamente interessate dal transito della gara, sia prevista, all’occorrenza, la SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE in occasione del transito dei concorrenti e la DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A SENSO UNICO NEL SENSO DELLA GARA.

FONTE NUOVA – MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Il Comune di Fonte Nuova informa che saranno in vigore modifiche provvisorie alla viabilità.

– Orario interessato: dalle ore 14:00 alle ore 18:00 circa

– Vie interessate:

• Via Palombarese

• Via delle Molette

• Via Monte Bianco

• Tratti delle Provinciali SP22A – SP29B – SP23A – SP24A

Durante questo intervallo di tempo:

– La circolazione sarà temporaneamente sospesa in entrambi i sensi di marcia lungo il percorso di gara, per il tempo strettamente necessario al transito dei ciclisti.

– Sarà vietato l’accesso e l’immissione di veicoli nel percorso interessato, così come l’attraversamento pedonale.

– Si raccomanda di rispettare le indicazioni delle forze dell’ordine e del personale di servizio lungo il percorso.

Il Comune di Fonte Nuova invita i cittadini a programmare per tempo gli spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica presente.