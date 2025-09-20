GUIDONIA – Scontro auto-moto sulla “48”: un ferito

Incidente stradale oggi pomeriggio, sabato 20 settembre, a Guidonia Montecelio tra una moto e un’automobile.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 17:10 in via Casal Bianco, la strada provinciale che collega Guidonia a Settecamini meglio nota come “48”.

Alla rotatoria di intersezione con via dell’Inviolata e col casello autostradale, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Fiat Panda condotta da una ragazza italiana ventenne residente a Subiaco e una moto Honda condotta da un 60enne italiano di Guidonia Centro.

Pare che la ragazza di ritorno da un corso di pilates era diretta verso l’autostrada per raggiungere casa a Subiaco, mentre il 60 era diretto verso Roma.

Nell’impatto il motociclista è rovinato sull’asfalto senza mai perdere conoscenza.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale per accertamenti, oltre a due pattuglie della Polizia Locale di Guidonia Montecelio e una squadra dell’Associazione di Protezione Civile “NVG-Nucleo Volontari Guidonia” che ha collaborato con gli agenti per garantire il deflusso del traffico.

La dinamica è in fase di ricostruzione.