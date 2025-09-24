PONTE DI NONA – Allacci abusivi per rubare l’acqua: due occupanti denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, con particolare attenzione alla verifica alle abitazioni occupate e allacciate abusivamente, nei quartieri di Casal Monastero e Ponte di Nona.

Alle operazioni di controllo ha preso parte anche il personale delle società di fornitura del servizio idrico, elettrico, gas e Ater della città di Roma.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 24 settembre, nel corso delle attività sono stati identificati gli occupanti di tre palazzine di proprietà dell’Ater, denunciando in stato di libertà una 55enne ed un 31enne, con precedenti, in quanto gravemente indiziati di furto di acqua potabile tramite allaccio abusivo.

Inoltre, 5 persone sono state segnalate al Prefetto, quali assuntrici di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state identificate 23 persone e controllati 19 veicoli.

L’attività operativa svolta testimonia il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri al contrasto ai fenomeni di criminalità ed irregolarità nei quartieri di Casal Monastero e Ponte di Nona, al fine di garantire vicinanza e sicurezza a quella comunità locale.