“Chiediamo un sopralluogo da parte degli uffici tecnici e l’inserimento di via Santo Stefano tra le priorità del piano di manutenzione stradale comunale”.

A lanciare l’appello al Comune di Guidonia Montecelio sono i residenti di via Santo Stefano, una strada che collega via del Cannetaccio a via di Valle Pantana, zone di campagna tra Montecelio e Palombara Sabina.

Gli abitanti hanno contattato la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv per segnalare il grave stato di degrado in cui versa la strada e rendere noto il contenuto della raccolta firme presentata nei giorni scorsi e indirizzata all’assessore ai Lavori pubblici Mario Proietti e al sindaco Mauro Lombardo.

“Il manto stradale – si legge nella petizione popolare – presenta numerose buche, avvallamenti e tratti dissestati che rendono difficile e pericoloso il transito, non solo per i residenti e gli automobilisti, ma anche per i mezzi di soccorso, i quali riscontrano evidenti difficoltà nel percorrere la via in condizioni di emergenza.

Questa situazione comporta rischi seri per l’incolumità dei cittadini, in particolare per anziani e persone con problemi di salute che potrebbero necessitare di interventi tempestivi”.

“Riteniamo urgente e indispensabile – conclude l’appello dei cittadini – un intervento di manutenzione straordinaria e asfaltatura, al fine di garantire sicurezza, accessibilità e dignità urbana a chi vive e transita in questa zona”.