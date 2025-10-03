TIVOLI – “Palestina Libera”, gli studenti manifestano in piazza Garibaldi

Stamane, venerdì 3 ottobre, gli studenti delle scuole superiori di Tivoli hanno aderito allo sciopero generale nazionale e sono scesi in Piazza Garibaldi per urlare a grande voce “PALESTINA LIBERA”.

Dopo due preconcentramenti, all’istituto Artistico Sant’Agnese e a Largo Saragat, comprendente gli altri istituti tiburtini, gli studenti si sono mossi in corteo verso piazza Garibaldi, passando per le strade centrali della città, dove si sono uniti al presidio “Piazza Gaza” convocato dal Comitato Aniene Sumud Caravan (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In piazza si sono susseguiti gli interventi degli studenti e dei rappresentati della comunità palestinese del territorio.

«Anche a Tivoli siamo marea: gli studenti tiburtini sono consapevoli del genocidio e chiedono che le istituzioni prendano posizione, dal livello locale a quello nazionale – ha dichiarato Fabio Massimo Proietti, della Rete degli studenti medi di Tivoli – I 300 Studenti di tutti gli istituti tiburtini scesi in piazza oggi, spontaneamente, sono la riprova».