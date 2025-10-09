TIVOLI – Al Convitto nazionale la quarta edizione del “Premio Mameli”

L’ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali annuncia la quarta edizione del “Premio Mameli”

L’ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali annuncia con entusiasmo la quarta edizione del Premio Mameli, che si terrà il 18 ottobre 2025 nella prestigiosa cornice del Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Tivoli, con il supporto dell’Accademia Ergo Cantemus Coro ed Orchestre di Tivoli.

Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale nazionale, nato per celebrare e promuovere le eccellenze della cultura italiana in tutte le sue forme e manifestazioni artistiche.

Il Premio Mameli, nel corso degli anni, si è affermato come un punto di riferimento per chi difende e rinnova i valori dell’identità italiana, unendo tradizione e contemporaneità in un dialogo sempre vivo tra arte, società e impegno civile.

Un tributo alle eccellenze italiane

Il Premio prende il nome da Goffredo Mameli (Genova, 1827 – Roma, 1849), poeta e patriota del Risorgimento, autore del testo de “Il Canto degli Italiani”, oggi Inno nazionale. Figura simbolo dell’amore per la patria e del sacrificio per la libertà, Mameli rappresenta il legame indissolubile tra arte, coraggio e impegno civile – valori che il Premio intende riconoscere e celebrare ancora oggi.

Il riconoscimento è rivolto a chi, attraverso opere e iniziative, ha saputo valorizzare la tradizione italiana e diffondere nel mondo il patrimonio di storia, arte e creatività che contraddistingue il nostro Paese.

Le categorie in concorso spaziano tra molteplici ambiti della cultura e dell’espressione artistica:

Arte – opere pittoriche, fotografiche o scultoree che raccontano la cultura e la tradizione italiana;

Biofilia – progetti e studi dedicati alla tutela ambientale e all’innovazione ecologica;

Giornalismo – articoli e inchieste di rilievo culturale e sociale;

Italia nel Mondo – iniziative che promuovono l’immagine dell’Italia all’estero;

Narrativa e Saggistica – opere letterarie o scientifiche che arricchiscono il dibattito culturale;

Teatro – progetti e rappresentazioni che mantengono viva la grande tradizione scenica italiana;

Tradizione – iniziative che custodiscono e diffondono le radici e i costumi del nostro Paese.

La Direzione Nazionale ENAC potrà inoltre conferire un Premio Speciale a iniziative di particolare originalità e impatto sociale, che rappresentino un contributo significativo al pluralismo dell’informazione ed alla libertà di pensiero.

Le parole del Direttore Nazionale ENAC, Maurizio Abbate

«Il Premio Mameli – dichiara Maurizio Abbate, Direttore Nazionale ENAC – è un riconoscimento che non si limita a celebrare i talenti, ma premia chi ha saputo valorizzare davvero l’Italia e la sua cultura.

Fin dalla prima edizione abbiamo scelto di dare spazio a voci libere e autentiche, senza piegarci alle mode del politicamente corretto che troppo spesso soffocano creatività e spirito critico.

Ricalcando le orme del patriota da cui prende il nome, questo premio è anche un inno alla libertà di espressione, che ancora oggi uomini e donne hanno il coraggio di difendere, spesso controcorrente.

È proprio a loro che vogliamo rendere omaggio.»

Un evento di cultura e musica

La mattinata, che per l’occasione verrà coordinata dal giornalista TV Anthony Peth, sarà arricchita da momenti musicali che accompagneranno la cerimonia con esecuzioni dal vivo, sottolineando l’unione tra arte, cultura e spirito nazionale.

Un’occasione per il Paese

L’istituzione del Premio Mameli nasce dall’esigenza di offrire una vetrina indipendente ed autorevole alle eccellenze italiane, che mantengono viva la libertà creativa ed il pensiero critico. Non solo un concorso, dunque, ma un messaggio di fiducia e rinascita culturale, che pone al centro l’arte, la parola e l’informazione come strumenti fondamentali di libertà e coesione nazionale.

Attesi tra i premiati, la presenza delle più alte cariche amministrative, ecclesiastiche e militari della Regione, del Comune di Tivoli e limitrofi.

Premio Mameli – IV Edizione

18 ottobre 2025 ore 10.00

Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” – Tivoli (RM)

Partnership “Accademia Ergo Cantemus Coro ed Orchestre di Tivoli”

Partnership “Hotel Cristallo Relais” di Tivoli