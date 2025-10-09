NAZZANO - Addio a Paolo Sottocorona, storico meteorologo Rai e La7

Ha vissuto a Capena e lavorato all’aeroporto di Guidonia

Per oltre trent’anni ha raccontato agli italiani il meteo con voce calma e sguardo limpido, con stile pacato e rigoroso.

Si è spento ieri, mercoledì 8 ottobre, a Firenze Paolo Sottocorona, storico meteorologo italiano e volto amatissimo del piccolo schermo, residente a Nazzano.

Aveva 77 anni e nell’ultimo ventennio ha collaborato con La7 che lo ha ricordato come “apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori”.

Nato a Firenze, dopo gli studi classici e 4 anni di Ingegneria, nel 1972 Paolo Sottocorona era entrato come ufficiale nel Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare e si era stabilito a Capena.

Trasferitosi a Nazzano, fino al 1986 era stato addetto dell’Ufficio meteorologico dell’aeroporto militare “Alfredo Barbieri” di Guidonia, poi al Centro nazionale di meteorologia.

All’epoca ideò una rubrica delle previsioni meteo per la trasmissione Rai1 “Unomattina” e successivamente programma “Tappeto volante” su Telemontecarlo.

Tra il 1996 e il 1998 fu autore di una rubrica di divulgazione meteorologica per ‘Geo & Geo’ su RaiTre.

Nel 1999 tornò a Telemontecarlo come conduttore de “La posta del meteo” e di “Sotto questo sole”.

Dal 2002 collaborava con La7, divenendo uno dei volti noti con le sue rubriche meteo nei vari programmi della rete.

Ieri l’annuncio della sua scomparsa è stato dato da Enrico Mentana sul suo profilo Instagram: “Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona”.

“Tutta La7 si stringe alla famiglia e agli amici di Paolo. Mancherai a tutti. Ciao”, ha scritto su «X» il direttore di La7, Andrea Salerno.

Paolo Sottocorona è stato ricordato anche sulla pagine Facebook istituzionale della Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa.

“Paolo viveva a Nazzano – si legge nel post – ed era anche un grandissimo frequentatore della Riserva, che amava profondamente. Il suo sguardo attento e rispettoso verso la natura si rifletteva nel modo in cui parlava del clima, sempre con equilibrio e sensibilità.

Grazie Paolo, per tutto quello che ci hai insegnato”.

