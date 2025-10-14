GUIDONIA - Judo per disabili, Matteo e Cristiano sono Campioni Italiani

Decisi e determinati, quando salgono sul tatami non ce n’è per nessuno.

Non a caso in ogni competizione conquistano sempre il podio sia a livello nazionale che internazionale.

Matteo Anzellini e Cristiano Concas sono due simpaticoni e hanno sempre il sorriso stampato sul volto, soprattutto quando vincono.

Così domenica scorsa 12 ottobre i due atleti “speciali” di Guidonia, tesserati della “Asd Anco Marzio”, hanno brillato al Campionato italiano di judo Fisdir per atleti con disabilità intellettivo-relazionale tenutosi al PalaMangano di Palermo.

Più di sessanta ragazzi e ragazze con disabilità provenienti da diverse regioni italiane, tra settore promozione e agonistico, 11 le società partecipanti. I due judoka “speciali hanno dato il meglio di sé alla gara nel capoluogo siciliano, dove sono stati accompagnati dal maestro Giampiero Concas, collaboratore del maestro Roberto Pomponii, tecnico Fisdir e presidente della “Asd Judo Anco Marzio Guidonia”, e del maestro Francesco Del Core.

Matteo Anzellini si è laureato Campione italiano Fisdir vincendo la medaglia d’oro nella Categoria 90 chilogrammi, mentre Cristiano Concas ha conquistato la medaglia d’argento nella Categoria 81 chilogrammi.

Ma non è certo una sorpresa.

Cristiano Concas tra il papà Giampiero a sinistra e il maestro Roberto Pomponii a destra

Matteo Anzellini tra Giampiero Concas e il maestro Roberto Pomponii

Già lo scorso anno i due lottatori di Guidonia si erano imposti ai Campionati Italiani FISDIR (Fijlkam) di Judo diversamente abili organizzati il 12 maggio 2024 al “Pala Barton” di Perugia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso entrambi si erano aggiudicati la medaglia d’oro: Cristiano Concas nella categoria 73 chilogrammi e Matteo Anzellini nei 90 chilogrammi. Insieme a loro sul podio più alto erano saliti anche Giulietta Grassini nei 78 chili e Ginevra Grassini nella categoria oltre.

Tutti e quattro gli atleti si erano qualificati di diritto ai Campionati europei di Judo per diversamente abili Fijlkam Fisdir disputati il 2 giugno 2024 a Velika Gorica in Croazia.

Come era finita?

Cristiano Concas Matteo Anzellini

Cristiano e Matteo entrambi medaglia d’oro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I due campioni fanno parte di un gruppo di ragazzi con disabilità protagonisti di un progetto di judo per diversamente abili promosso da settembre 2023 dalla “Asd Anco Marzio” di Roberto Pomponii in collaborazione con la “Judo Fight Academy” di Chiara Meucci, campionessa di judo, personal trainer e allenatrice nello staff tecnico della Nazionale italiana Fisdir.