PERCILE – Esperti a convegno per il rilancio dei Borghi

“Vivere i borghi: problematiche sociali, economiche, psicologiche” è il tema che ieri pomeriggio, venerdì 17 ottobre, a Percile ha visto l’onorevole Flavio Cera, Presidente della Commissione Affari costituzionali della Regione Lazio, discutere con sindaci, esperti e cittadini in un convegno organizzato dal Comune e da “International Forum”, associazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura professionale dell’audiovisivo, che da dieci anni è impegnata nella Valle Ustica per sviluppare azioni utili a frenare lo spopolamento.

Il sindaco di Percile Claudio Giustini

È stato un confronto proficuo e costruttivo in cui è stato sottolineato come l’impegno per i borghi si debba configurare in un investimento strategico di vitale importanza per l’avvenire del nostro Paese.

Il Consigliere regionale Flavio Cera

Tutti hanno convenuto sulla necessità di riattivare le Comunità Montane, enti che possono favorire un ponte con la Regione per realizzare una più efficace programmazione territoriale e una maggiore sinergia tra i comuni.

Le Comunità Montane possono rappresentare uno strumento essenziale per la piena attuazione del II Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni 2025-2027 della Regione Lazio, che mira a contrastare lo spopolamento e a promuovere lo sviluppo di questi centri con interventi su patrimonio culturale, sui servizi, in particolare la sanità i trasporti e digitalizzazione, fondamentali per rivitalizzare questi territori.