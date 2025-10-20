GUIDONIA – Città sicura, installate 55 telecamere di videosorveglianza

Roghi tossici.

Risse da Far West in piazza.

Furti ai danni delle attività commerciali.

I fatti di cronaca avvenuti negli ultimi giorni a Guidonia Montecelio hanno lasciato il segno.

Anche per questo oggi, lunedì 20 ottobre, l’amministrazione comunale annuncia che sono in corso di installazione i pali sui quali saranno collocate 55 telecamere che andranno a monitorare il territorio per individuare l’abbandono dei rifiuti in aree e spazi pubblici, insieme alle 25 fototrappole.

“Le telecamere saranno posizionate anche in dieci parchi pubblici, spesso oggetto di atti di vandalismo e altro – si legge in una nota inviata dal Comune di Guidonia Montecelio – I lavori si concluderanno entro 120 giorni e, al termine degli stessi, attivata successivamente pure la Central Room presso il Comando della Polizia Locale, aumenterà la capacità di monitoraggio del territorio, di prevenzione e contrasto dei comportamenti contrari al decoro urbano”.