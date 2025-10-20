Torna il Corso Volontari Caritas 2025/2026 a Tivoli.

Lo organizza la Young Caritas, il ramo giovanile della Caritas Diocesana di Tivoli che promuove eventi e attività di solidarietà.

Il primo appuntamento è il 30 Ottobre 2025 alle 17:00 alla Chiesa di San Michele Arcangelo a Tivoli ma sono previsti 6 incontri da qui fino a Maggio.

Il corso per volontari Caritas è aperto a tutti e gratuito, chiunque potrebbe essere la persona giusta al momento giusto e per una giusta causa.

Gli interessati possono scrivere alla mail youngcaritastivoli@gmail.com.

Attiva da giugno 2023, Young Caritas nasce dalla volontà di ex giovani in Servizio Civile di voler continuare a dedicare il loro tempo in favore di realtà bisognose del territorio, attraverso attività che li vede protagonisti nell’atto pratico di progettare e svolgere un servizio.

Tra le iniziative promosse da Young Caritas ci sono la raccolta di abiti usati e maratone musicali benefiche. Venerdì 24 e sabato 25 ottobre “Young Caritas Tivoli” organizza il “Mercatino Vintage” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’appuntamento è per venerdì 24 ottobre dalle 16:00 alle 20:00 e per sabato 25 ottobre dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 presso la suggestiva Chiesa di San Vincenzo Martire di Via Col Sereno, recentemente restaurata e riaperta al pubblico.

Al Mercatino Vintage si troveranno abiti usati donati da cittadini e volontari selezionati dai ragazzi di Young Caritas e libri doppi della Biblioteca Diocesana di Tivoli.

Il ricavato andrà tutto in beneficenza!