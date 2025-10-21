GUIDONIA – “Italian Hospital Group” cambia pelle: ora è “Gabbiano Tirreno”

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 21 Ottobre 2025

La Asl voltura gli accreditamenti delle strutture psichiatriche gestite dal gruppo di Federico Guidoni

Cambia pelle la “Italian Hospital Group”, la società per azioni che nel 2001 rilevò l’ex ospedale psichiatrico delle Ancelle della Divina Provvidenza, meglio noto come “Martellona” a Guidonia.

Dopo il passaggio di proprietà avvenuto nel 2022 da parte di Lupo Rattazzi, figlio di Susanna Agnelli, Rosario Bifulco e Antonello Isabella a favore di “Korian Italia”, ora il gruppo guidato dal manager Federico Guidonia ha chiesto e ottenuto la voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di 14 strutture psichiatriche per un totale di 152 posti.

Lo stabilisce la delibera numero 1941 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata ieri, lunedì 20 ottobre, dal Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli.

Si tratta di una presa d’atto del via libera rilasciato a giugno dalla Regione Lazio alla voltura a favore della “Gabbiano Tirreno Srl” per il Centro Diurno “Villa Pia” di via Pantano a Guidonia specializzato nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare con 60 posti complessivi a disposizione; delle due Strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative da 20 posti complessivi a Castel Madama; delle due Strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative da 20 posti complessivi a Rocca Canterano.

Passano a “Gabbiano Tirreno Srl” anche le autorizzazioni delle 4 Strutture residenziali psichiatriche di via Sardegna a Villa Adriana da 20 posti complessivi e quelle relative alle 2 Strutture residenziali psichiatriche di via del Canopo a Villaggio Adriano con un totale di 16 posti.

Nella voltura sono comprese anche le due Strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative da 16 posti ubicate in via Cialdini a Villanova di Guidonia.

La “Gabbiano Tirreno Srl”, sede legale in viale Cassala 22 a Milano, è stata costituita il 16 gennaio 2025 e iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio il 24 gennaio 2025.

Il capitale sociale di 30 mila è interamente detenuto dalla “Italian Hospital Group”, dal 2022 proprietà del gruppo facente capo a “Segesta Spa” e Korian Italia, un impero della Sanità con un capitale sociale da un milione 650 mila euro.

Presidente e CEO di “Korian Italia”, di “Ihg” e di “Gabbiano Tirreno Srl” è il 50enne manager Federico Guidoni, originario di Orbetello e milanese di adozione. Fanno parte del CdA di “Gabbiano Tirreno Srl” il 45enne Luca Sebastiani Contessini Avesani, il 60enne Marco Cervini di Latina e il 57enne milanese Marco Maria Bartolo Parenti.

Vale la pena ricordare che a maggio 2022 il 100% della “Italian Hospital Group” era stata acquistata dall’italiana “Segesta spa” guidata dall’amministratore delegato Federico Guidoni, emanazione a sua volta di “Korian”, quotata in Francia e all’epoca guidata dal Ceo Sophie Boissard, che opera nella sanità specializzata negli anziani e persone fragili con la proprietà di mille strutture sanitarie in diversi paesi europei e in Gran Bretagna dove lavorano oltre 57mila addetti e che nel primo trimestre di quest’anno ha registrato ricavi per oltre un miliardo di euro.

“Segesta” in Italia gestisce circa 70 strutture sanitarie accreditate in 10 regioni e nel 2020 ha evidenziato ricavi per 437 milioni, un utile di 16,1 milioni e un patrimonio netto di 228 milioni.

Nel 2021, ultimo bilancio della gestione di Antonello Isabella, Ihg segnò ricavi per 35,8 milioni.

