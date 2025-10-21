GUIDONIA – “Italian Hospital Group” cambia pelle: ora è “Gabbiano Tirreno”

Cambia pelle la “Italian Hospital Group”, la società per azioni che nel 2001 rilevò l’ex ospedale psichiatrico delle Ancelle della Divina Provvidenza, meglio noto come “Martellona” a Guidonia.

Dopo il passaggio di proprietà avvenuto nel 2022 da parte di Lupo Rattazzi, figlio di Susanna Agnelli, Rosario Bifulco e Antonello Isabella a favore di “Korian Italia”, ora il gruppo guidato dal manager Federico Guidonia ha chiesto e ottenuto la voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di 14 strutture psichiatriche per un totale di 152 posti.

Lo stabilisce la delibera numero 1941 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata ieri, lunedì 20 ottobre, dal Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli.

Si tratta di una presa d’atto del via libera rilasciato a giugno dalla Regione Lazio alla voltura a favore della “Gabbiano Tirreno Srl” per il Centro Diurno “Villa Pia” di via Pantano a Guidonia specializzato nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare con 60 posti complessivi a disposizione; delle due Strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative da 20 posti complessivi a Castel Madama; delle due Strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative da 20 posti complessivi a Rocca Canterano.

Passano a “Gabbiano Tirreno Srl” anche le autorizzazioni delle 4 Strutture residenziali psichiatriche di via Sardegna a Villa Adriana da 20 posti complessivi e quelle relative alle 2 Strutture residenziali psichiatriche di via del Canopo a Villaggio Adriano con un totale di 16 posti.

Nella voltura sono comprese anche le due Strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative da 16 posti ubicate in via Cialdini a Villanova di Guidonia.

La “Gabbiano Tirreno Srl”, sede legale in viale Cassala 22 a Milano, è stata costituita il 16 gennaio 2025 e iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio il 24 gennaio 2025.

Il capitale sociale di 30 mila è interamente detenuto dalla “Italian Hospital Group”, dal 2022 proprietà del gruppo facente capo a “Segesta Spa” e Korian Italia, un impero della Sanità con un capitale sociale da un milione 650 mila euro.

Presidente e CEO di “Korian Italia”, di “Ihg” e di “Gabbiano Tirreno Srl” è il 50enne manager Federico Guidoni, originario di Orbetello e milanese di adozione. Fanno parte del CdA di “Gabbiano Tirreno Srl” il 45enne Luca Sebastiani Contessini Avesani, il 60enne Marco Cervini di Latina e il 57enne milanese Marco Maria Bartolo Parenti.

Vale la pena ricordare che a maggio 2022 il 100% della “Italian Hospital Group” era stata acquistata dall’italiana “Segesta spa” guidata dall’amministratore delegato Federico Guidoni, emanazione a sua volta di “Korian”, quotata in Francia e all’epoca guidata dal Ceo Sophie Boissard, che opera nella sanità specializzata negli anziani e persone fragili con la proprietà di mille strutture sanitarie in diversi paesi europei e in Gran Bretagna dove lavorano oltre 57mila addetti e che nel primo trimestre di quest’anno ha registrato ricavi per oltre un miliardo di euro.

“Segesta” in Italia gestisce circa 70 strutture sanitarie accreditate in 10 regioni e nel 2020 ha evidenziato ricavi per 437 milioni, un utile di 16,1 milioni e un patrimonio netto di 228 milioni.

Nel 2021, ultimo bilancio della gestione di Antonello Isabella, Ihg segnò ricavi per 35,8 milioni.