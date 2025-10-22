GUIDONIA – Arianna Cacioni e Francesca Valeri aderiscono al gruppo consiliare di Forza Italia

Da Valerio Massini, Segretario cittadino di Forza Italia a Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Le Consigliere comunali Arianna Cacioni e Francesca Valeri annunciano la loro adesione a Forza Italia, con la richiesta inviata di buon mattino di entrare nel gruppo consiliare del partito. Una decisione condivisa e formalizzata in accordo con il segretario comunale del partito, Valerio Massini.

La scelta nasce dalla volontà di rafforzare un progetto politico liberale, moderato e riformista, capace di offrire una concreta alternativa all’attuale maggioranza fallimentare civica – Fratelli d’Italia, in vista delle prossime elezioni comunali.

“Condividiamo con la segreteria cittadina le prospettive per il futuro, per questo siamo pronte a collaborare alla costruzione di un percorso politico serio, basato sulla competenza, sull’ascolto e su una visione amministrativa fondata sui valori del buon governo e della responsabilità – dichiarano le Consigliere. – La nostra adesione a Forza Italia rappresenta un passo coerente con la nostra idea di servizio alla comunità, con la nostra storia e con l’obiettivo di dare nuova energia e prospettiva al futuro della città”.

“Con questa scelta, intendiamo contribuire al rilancio del centro moderato e alla definizione di una proposta amministrativa capace di attrarre cittadini, professionisti e realtà civiche che condividono la necessità di un cambio di passo rispetto all’attuale amministrazione comunale”.

L’adesione delle Consigliere segna dunque un punto di partenza per una nuova fase politica, aperta al dialogo con tutte le forze e i cittadini che desiderano contribuire a un progetto amministrativo serio, alternativo e costruttivo”.