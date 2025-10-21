GUIDONIA – Presentato il primo francobollo di Poste Italiane dedicato alla Città

Si è tenuta questo pomeriggio, martedì 21 ottobre, presso il Teatro Imperiale di Guidonia, la cerimonia ufficiale di presentazione del francobollo ordinario emesso da Poste Italiane e appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico”, dedicato alla Città di Guidonia.

L’evento, organizzato in occasione del primo giorno di emissione del francobollo, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo filatelico.

Sono intervenuti: Mauro Lombardo, Sindaco della Città di Guidonia Montecelio; Fabio Ricciardi, Delegato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Cristiano Napoli, Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Roberta Sarrantonio, Delegata di Poste Italiane – Filatelia.

Presenti, tra le numerose Autorità civili e militari intervenute, anche i consiglieri regionali Marco Bertucci e Marietta Tidei; il Comandante dell’aeroporto militare di Guidonia, Colonnello Pilota Antonio Russo.

La cerimonia si è aperta con un emozionante e coinvolgente video di presentazione della Città di Fondazione, ideato da Stefano Buresta.

Nel corso dell’evento è stato illustrato il francobollo ordinario, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che raffigura, in grafica stilizzata, lo skyline di Piazza Matteotti, progettata negli anni Trenta, cuore della città e simbolo della razionalità urbanistica del Novecento, tra modernità e tradizione.

Il bozzetto è stato realizzato dal concittadino Adriano Faeti.

Durante la manifestazione è stato allestito pure uno stand filatelico di Poste Italiane, dove i cittadini hanno potuto acquistare il francobollo e i prodotti filatelici correlati.

L’iniziativa rientra tra le celebrazioni del 90° anniversario della fondazione e della posa della prima pietra di Guidonia (1935–2025), confermando il valore storico, culturale e identitario della città nel panorama nazionale.

“Questo francobollo rappresenta non solo un riconoscimento alla storia e all’identità di Guidonia, ma anche un segno di appartenenza e di orgoglio per tutta la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Mauro Lombardo -. È un riconoscimento alla memoria di questa importante realtà, al nostro patrimonio urbano e comunitario”.