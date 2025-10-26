CALCIO – Spinosa e compagni brillano anche a Ostia

C’è una sola squadra, tra Serie A, B, C e D, ad aver vinto tutte le prime nove partite di campionato: è l’Ostiamare, oggi di proprietà di Daniele De Rossi. Una partenza straordinaria, costruita su uno zoccolo duro ben noto ai tifosi del Nord-Est romano.

A trainare i biancoviola, infatti, sono proprio gli ex protagonisti del Guidonia vincente della scorsa stagione: Spinosa, Piroli, Buono e Giordani, tutti approdati a Ostia dopo aver scritto pagine importanti con la maglia rossoblù. Con loro anche mister David D’Antoni, tecnico che aveva guidato il Guidonia nella prima parte dello scorso campionato, prima dell’arrivo di Ciro Ginestra in panchina.

Insomma, i beniamini dell’anno passato stanno continuando a brillare altrove, lanciando l’Ostiamare in una stagione fin qui perfetta. Chissà che il destino, il prossimo anno, non ci regali un affascinante incrocio in Serie C tra Guidonia e Ostiamare, per un nuovo abbraccio tra pubblico e vecchi idoli.