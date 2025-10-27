GUIDONIA – “Alcyone Flow Freestyle”, il freestyler “Terli” incanta pubblico e giuria

Si chiama Federico Di Terlizzi, in arte “Terli”, classe 2006, è un freestyler di Villanova di Guidonia, autentico idolo del pubblico.

Un momento dell’esibizione di “Terli” (Foto servizio di Lorenzo Paoloni)

Venerdì sera 24 ottobre il giovanissimo artista ha trionfato alla quinta edizione di “Alcyone Flow Freestyle”, l’evento musicale in cui i cantanti si sfidano a colpi di parole e musiche rap, hip hop e freestyle, confermandosi il talento locale col maggior numeri di successi nel contest.

Gabriele Grossi e Alessio Del Bono, ideatori di “Alcyone Flow Freestyle”

L’evento si è tenuto presso il Playground Alcyone Guidonia (PAG), l’impianto sportivo gestito dall’omonima associazione antistante la chiesa della Beata Vergine di Loreto, che continua a crescere e a rinnovarsi, confermandosi un punto di riferimento non solo per lo sport, ma anche per la musica e la cultura giovanile del territorio.

“DJ Fastcut”, uno dei giurati insieme a “30 Denara” e “Wiser Keegan”

La giuria, composta dal producer Alessio Del Bono, in arte “30 Denara”, affiancato da “DJ Fastcut”, leggenda dell’underground italiano, e “Wiser Keegan”, figura di spicco della scena hip hop, non ha avuto dubbi dopo lo spareggio con un freestyler di Viterbo ad attribuire la vittoria al guidoniano “Terli”.

Riccardo Sali, uno dei partecipanti al contest a Guidonia

Il format di “Alcyone Flow Freestyle” è stato ideato da Gabriele Grossi e Alessio Del Bono, in arte “30 Denara”, entrambi classe 2002, e ha preso vita quasi per gioco, fino a diventare negli anni un evento di culto per la scena locale.

Oggi il progetto è seguito in prima persona anche da Cristian Antonini, “aka Sese”, Robertos Carlos Filippi, “aka Lybra”, e Riccardo Terenzi, nuove leve del gruppo, ma già protagonisti attivi all’interno dell’associazione.

“Sese” è il DJ ufficiale del format e degli eventi PAG, “Lybra” è la voce e speaker che anima tutte le iniziative del gruppo, dal freestyle al torneo 3×3 Black Jesus, mentre Riccardo Terenzi cura la parte foto e video, raccontando con le immagini l’evoluzione del progetto.

“Il Playground Alcyone Guidonia – commenta Emanuele Silvestri, presidente dell’associazione omonima Playground Alcyone Guidonia (PAG) – si conferma un punto di riferimento per tutti i giovani del territorio che hanno voglia di mettersi in gioco sia nello sport che nella musica”.