TIVOLI – Halloween al parco pubblico con le migliori cattive Disney

Eventi, Tiburno Quotidiano / 27 Ottobre 2025

Ai Lotti Antonelli la festa più horror dell'anno: ingresso gratuito

Venerdì 31 ottobre 2025, il Parco Lotti Antonelli in via Giovanni Pascoli snc a Tivoli Terme sarà teatro di “Halloween”, la festa più horror dell’anno.

Dalle 16 alle 19, ci sarà il Truccabimbi e dalle 17 alle 18 vi aspetteranno le cattivissime Malefica, Grimilde, Crudelia e Gothel.

C’è anche la possibilità di prenotare la “Halloween Box” con merenda e sorprese.

La manifestazione è a ingresso gratuito ed è stata organizzata dall’amministratrice del parco, Gloria Giannone con il supporto della Giannone’s Family.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  GUIDONIA – Bocce, Danilo Fabiani e Mirko Mastrantoni vincono il “Memorial Valentini”

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 