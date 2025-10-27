TIVOLI – Halloween al parco pubblico con le migliori cattive Disney

Venerdì 31 ottobre 2025, il Parco Lotti Antonelli in via Giovanni Pascoli snc a Tivoli Terme sarà teatro di “Halloween”, la festa più horror dell’anno.

Dalle 16 alle 19, ci sarà il Truccabimbi e dalle 17 alle 18 vi aspetteranno le cattivissime Malefica, Grimilde, Crudelia e Gothel.

C’è anche la possibilità di prenotare la “Halloween Box” con merenda e sorprese.

La manifestazione è a ingresso gratuito ed è stata organizzata dall’amministratrice del parco, Gloria Giannone con il supporto della Giannone’s Family.