SAN CESAREO – All’asta l’ex Casello ferroviario: 29 mila euro prezzo base

La Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio ha pubblicato l’avviso di vendita dell’ex casello ferroviario al chilometro 29 di via Casilina nel Comune di San Cesareo.

Il prezzo base di acquisto è di 28.740 euro, la cauzione di 2.874.

L’edificio, realizzato intorno alla metà degli anni ’50 ed originariamente destinato a casello ferroviario, rappresenta una delle tante architetture appartenenti alla ex linea S.T.E.FE.R. Roma-Fiuggi.

Il fabbricato, oggi dismesso e non utilizzato e in pessimo stato manutentivo, è articolato su due piani a pianta rettangolare, misura una superficie lorda coperta di 80 metri quadrati e dispone di un’area esterna pertinenziale di 290 metri quadrati a forma quadrangolare regolare e giacitura pianeggiante.

All’interno dell’area si trovano un pozzo in mattoni ed un lavatoio in conglomerato cementizio.

Per eventuali informazioni:

Chiara Cagiano de Azevedo

06 480245218

chiara.cagianodeazevedo@agenziademanio.it