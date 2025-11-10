TIVOLI - Movida violenta, rissa in via Tiburto: stavolta spunta una pistola

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 10 Novembre 2025

Diverbi, provocazioni, liti, aggressioni e pestaggi.

Oramai sembra questa la movida di Tivoli, ogni fine settimana caratterizzata da episodi di violenza firmati dalla cosiddetta banda dei “maranza”, un gruppo di dieci-quindici ragazzi di età apparente compresa tra i 16-17 e i 22 anni, alcuni dei quali dalle sembianze nordafricane e altri dai tratti europei.

L’ultimo episodio in ordine di tempo segnalato alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è avvenuto nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre in via Tiburto, strada principale del quartiere Empolitano sede di alcuni locali molto frequentati dalla gioventù tiburtina.

Stando alle prime informazioni raccolte, verso la mezzanotte e mezza si sarebbe accesa una violenta rissa tra due gruppi di ragazzi con conseguente lancio di bottiglie di birra.

LEGGI ANCHE  TIVOLI - Cinghiali nel quartiere residenziale, sos dei residenti

Al culmine dello scontro sarebbe sopraggiunta una Audi di colore scuro dalla quale è sceso un uomo armato di pistola.

Era vera? O una replica?

Fatto sta che alla vista dell’arma tutti i presenti si sarebbero dileguati, in particolare i membri della banda dei “maranza”.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 