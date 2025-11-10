Diverbi, provocazioni, liti, aggressioni e pestaggi.

Oramai sembra questa la movida di Tivoli, ogni fine settimana caratterizzata da episodi di violenza firmati dalla cosiddetta banda dei “maranza”, un gruppo di dieci-quindici ragazzi di età apparente compresa tra i 16-17 e i 22 anni, alcuni dei quali dalle sembianze nordafricane e altri dai tratti europei.

L’ultimo episodio in ordine di tempo segnalato alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è avvenuto nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre in via Tiburto, strada principale del quartiere Empolitano sede di alcuni locali molto frequentati dalla gioventù tiburtina.

Stando alle prime informazioni raccolte, verso la mezzanotte e mezza si sarebbe accesa una violenta rissa tra due gruppi di ragazzi con conseguente lancio di bottiglie di birra.

Al culmine dello scontro sarebbe sopraggiunta una Audi di colore scuro dalla quale è sceso un uomo armato di pistola.

Era vera? O una replica?

Fatto sta che alla vista dell’arma tutti i presenti si sarebbero dileguati, in particolare i membri della banda dei “maranza”.