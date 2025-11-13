Guidonia ancora una volta protagonista nello judo nazionale e internazionale.

Stavolta a portare in alto il nome della Città dell’Aria sono stati Matteo Anzellini e Cristiano Concas, protagonisti all’Open European Adapted Judo Championships, il primo storico Campionato Europeo di Judo Adattato che si è svolto giovedì 6 e venerdì 7 novembre a Conegliano, in Veneto.

Matteo Anzellini e Cristiano Concas, insieme a Gianluca Pirri atleti del “Team Agliata Anco Marzio” di Guidonia, hanno rappresentato la Nazionale Italiana Fisdir Csen in quello che è stato il primo grande appuntamento ufficiale di questa disciplina a livello europeo, fortemente voluto dall’European Judo Union (EJU) e organizzato dalla Fijlkam, Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali.

A Conegliano Matteo Anzellini ha conquistato il secondo posto nella categoria fino a 91 chilogrammi, mentre Cristiano Concas ha concluso l’Open con una medaglia di bronzo nella categoria fino a 81 chilogrammi.

I ragazzi partecipanti al corso gratuito di Judo Proabili della “Anco Marzio Sporting” di Guidonia

Cristiano e Matteo sono due dei ragazzi speciali partecipanti al corso gratuito di Judo Proabili aperto a tutti i diversamente abili e a tutte le associazioni del territorio che da anni si tiene ogni sabato mattina alle ore 11 presso la “Anco Marzio Sporting” di Guidonia a cura del maestro Roberto Pomponii e dell’allenatore Giampiero Concas.

Matteo Anzellini e Cristiano Concas sono due atleti plurimedagliati.

Cristiano Concas tra il papà Giampiero a sinistra e il maestro Roberto Pomponii a destra

Lo scorso 12 ottobre i due atleti “speciali” di Guidonia hanno brillato al Campionato italiano di judo Fisdir per atleti con disabilità intellettivo-relazionale tenutosi al PalaMangano di Palermo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Matteo Anzellini si è laureato Campione italiano Fisdir vincendo la medaglia d’oro nella Categoria 90 chilogrammi, mentre Cristiano Concas ha conquistato la medaglia d’argento nella Categoria 81 chilogrammi.

Già lo scorso anno i due lottatori della “Asd Anco Marzio” di Guidonia si erano qualificati di diritto ai Campionati europei di Judo per diversamente abili Fijlkam Fisdir disputati il 2 giugno 2024 a Velika Gorica in Croazia ed entrambi avevano vinto la medaglia d’oro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).