Aveva accompagnato i figli a scuola, poi sembrava essere scomparsa nel nulla.

A 24 ore di distanza il suo corpo è stato ritrovato senza vita in un bosco a pochi passi dal centro abitato di Cave.

E’ avvolta nel mistero la morte di Axenia Manoli, 31 anni, moldava, rinvenuta cadavere stamattina, venerdì 14 novembre, in via di Santa Maria del Monte, nelle campagne circostanti alla cittadina a circa 30 chilometri da Tivoli.

Axenia Manoli, 31enne moldava, viveva a Valmontone ed era mamma di due bambini

Della donna, mamma di due bambini di 7 e 11 anni, si erano perse le tracce da ieri mattina, giovedì 13 novembre.

Dopo aver lasciato i bambini a scuola, Axenia Manoli era salita a bordo della sua Toyota Yaris nera e da quel momento di lei non si erano avute più notizie.

Il compagno aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri che l’hanno ritrovata senza vita a circa 100 metri dalla sua auto chiusa a chiave.

Pare che sul corpo non siano stati rilevati evidenti segni di violenza, ma sarà l’autopsia a stabilire la causa del decesso.

Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Palestrina e della locale stazione di Cave.

Da circa due anni e mezzo Axenia Manoli viveva a Valmontone dopo essere stata accolta in un centro antiviolenza per aver denunciato l’ex marito per maltrattamenti.

Seguita dalle associazioni del territorio, era riuscita a costruirsi una nuova quotidianità, supportata da operatori e volontari che l’avevano aiutata nel suo percorso di rinascita.