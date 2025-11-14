Un anno e mezzo fa venne istituito il senso unico per garantire sicurezza e pedoni, automobilisti e scooteristi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

D’altronde, in via dei Sambuchi, strada a doppio senso e ad elevata percorrenza veicolare a Colle Fiorito di Guidonia, la mole di traffico ha sempre creato molteplici disagi alla circolazione e dissesti del manto stradale.

Ma anche il senso unico non sembra aver sortito gli effetti desiderati.

E’ quanto emerge dall’ordinanza numero 418 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, venerdì 14 novembre, dal Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Paolo Rossi.

Col provvedimento viene revocata l’ordinanza numero 142 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - del 23 aprile 2024 e ripristinato il doppio senso di marcia nella totalità della carreggiata di Via dei Sambuchi, da via degli Aromi a via Rosata.

L’ordinanza di oggi prevede inoltre:

– L’istituzione della segnaletica stradale orizzontale di striscia longitudinale di mezzeria tratteggiata, su tutta la carreggiata di via dei Sambuchi (da via degli Aromi a via Rosata);

– L’istituzione di un divieto di sosta (Fig.II 74 art.120 Reg. d’Esecuzione)” comprensivo di pannello integrativo “Rimozione forzata” e “H24”, sul lato destro di via dei Sambuchi (provenienza via Rosata e direzione Via delle Petunie) nel tratto compreso tra Via Rosata e Via delle Petunie;

– L’istituzione di “Divieto di Sosta (Fig.II 74 art.120 Reg. d’Esecuzione)” comprensivo di pannello integrativo “Rimozione forzata” e “H24” sul lato destro di via dei Sambuchi (provenienza via degli Aromi e direzione Via delle Petunie) nel tratto compreso tra Via degli Aromi e Via delle Petunie;

– L’istituzione, di segnaletica stradale verticale ed orizzontale di tipo “Fermarsi e Dare Precedenza STOP”, in corrispondenza dell’intersezione tra via dei Sambuchi e via Rosata, per i veicoli che percorrono via dei Sambuchi e si immettono su via Rosata (Figura II 37 Art. 107 Reg. d’Esecuzione);

– L’istituzione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale di tipo “Fermarsi e Dare Precedenza STOP” (Figura II 37 Art. 107 Reg. d’Esecuzione), in corrispondenza dell’intersezione tra via dei Sambuchi e via degli Aromi, per i veicoli che percorrono via dei Sambuchi (provenienza via delle Petunie) che si immettono su via degli Aromi;

– L’istituzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale di “Fermarsi e Dare Precedenza STOP” (Figura II 37 Art. 107 Reg. d’Esecuzione) all’intersezione tra l’area adibita a parcheggio e manovra, a ridosso del complesso commerciale di via delle Petunie, e via dei Sambuchi, per i veicoli che provengono dallo stesso e si immettono su via dei Sambuchi;

– L’istituzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale di “Fermarsi e Dare Precedenza STOP” (Figura II 37 Art. 107 Reg. d’Esecuzione) all’intersezione tra via delle Petunie e via dei Sambuchi, per i veicoli che percorrono via delle Petunie e si immettono su via dei Sambuchi;

– Realizzazione di banchina pavimentata su via dei Sambuchi, esterna alla carreggiata, idonea alla sosta di veicoli “in linea”, posta sul margine destro della corsia di via dei Sambuchi (direzione via degli Aromi), nel tratto via degli Aromi – via delle Petunie e istituzione di segnaletica stradale verticale di tipo “Parcheggio” (Figura II 76 Art.120 Reg. d’Esecuzione) e delimitazione sulla stessa di stalli di sosta “in linea”;

– Spostamento dello stallo di sosta per invalidi, ad oggi presente in corrispondenza del civico n.13, fronte lo stesso civico all’interno della nuova area pavimentata a margine della corsia direzione via degli Aromi.