Avrebbe preteso soldi per il subaffitto del posto letto da un connazionale minorenne.
Per questo ieri pomeriggio, sabato 15 novembre, a Guidonia gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato per tentata estorsione e lesioni aggravate un 30enne egiziano.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, l’operazione della Squadra Volanti è avvenuta in via della Longarina, la strada che collega via Trento a Villalba con viale Roma a Colle Fiorito.
Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 16enne, anche lui egiziano, che aveva allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 dopo essere riuscito a fuggire per evitare il peggio.
Il minorenne ha raccontato di essere stato pestato e minacciato con un coltello dal 30enne, che gestirebbe un giro di posti letto in un appartamento in affitto nella zona di Colle Fiorito.
In attesa della udienza di convalida da parte del Tribunale di Tivoli, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia non risultando proprietario dell’alloggio in cui è domiciliato.
Il minorenne egiziano è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli per le cure del caso.