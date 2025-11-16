TIVOLI – Incendio notturno a Monte Ripoli, il sindaco: “Fare luce sulle cause”

In riferimento all’articolo TIVOLI – A mezzanotte brucia la boscaglia di Monte Ripoli: l’ombra del piromane, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo:
“Ringrazio il Corpo dei Vigili del Fuoco di Tivoli ed i Volontari della Protezione Civile per essere intervenuti la scorsa notte a Monte Ripoli.
Il loro tempestivo intervento ha permesso di spegnere l’incendio divampato poco prima di mezzanotte: l’essere sempre in prima linea per prevenire pericoli alla Comunità è un esempio virtuoso che merita sempre di essere promosso.
Da parte mia l’impegno a collaborare con le Autorità preposte affinché si faccia luce sulle cause dell’incendio”.