TIVOLI – Incendio notturno a Monte Ripoli, il sindaco: “Fare luce sulle cause”

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 16 Novembre 2025

Comunicato stampa del sindaco Marco Innocenzi

In riferimento all’articolo TIVOLI – A mezzanotte brucia la boscaglia di Monte Ripoli: l’ombra del piromane, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo:

“Ringrazio il Corpo dei Vigili del Fuoco di Tivoli ed i Volontari della Protezione Civile per essere intervenuti la scorsa notte a Monte Ripoli.

Il loro tempestivo intervento ha permesso di spegnere l’incendio divampato poco prima di mezzanotte: l’essere sempre in prima linea per prevenire pericoli alla Comunità è un esempio virtuoso che merita sempre di essere promosso.

Da parte mia l’impegno a collaborare con le Autorità preposte affinché si faccia luce sulle cause dell’incendio”.

