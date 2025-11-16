TIVOLI – Natascia Scocchi è Campionessa mondiale di Solo Latin

Un’atleta di Tivoli è regina della Danza Sportiva mondiale.

Si tratta di Natascia Scocchi della “Next.dancestudio” di Villa Adriana che oggi, domenica 16 novembre, ha conquistato il titolo di Campionessa del Mondo IDO (International Dance Organization) nella disciplina Solo Latin, durante il World Latin Style Championships che si è svolto a Janów Podlaski, in Polonia.

Un risultato di enorme prestigio per la ballerina che ha saputo imporsi grazie a una performance di altissimo livello, confermando talento, preparazione e crescita tecnica.

Il successo porta anche la firma del suo allenatore Stefano Santarelli, responsabile Next per le danze Latine e considerato tra i migliori tecnici italiani che a luglio scorso aveva già guidato Natascia Scocchi al titolo di Campionessa italiana 22/30 anni classe A combinata Latin style conquistato durante i Campionati Italiani di Categoria 2025 della FIDESM (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Il trionfo di Natascia Scocchi – commenta Marco Gabrielli, responsabile della Next.dancestudio – rappresenta un’ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto dalla Next.Dance Studio, realtà in continuo sviluppo nel settore delle danze latino-americane grazie a uno staff altamente qualificato”.