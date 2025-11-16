SAN POLO DEI CAVALIERI – Escursionista ferita salvata dal Soccorso Alpino a Monte Gennaro

E’ scivolata e si è fratturata una gamba mentre faceva rientro verso la sua auto.

Così oggi pomeriggio, domenica 16 novembre, una escursionista è stata recuperata e tratta in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico Lazio – CNSAS.

L’infortunio è avvenuto nella zona Prato Favale, nel comune di San Polo dei Cavalieri.

L’allerta è arrivata tramite il Numero Unico per le Emergenze 112 e due squadre della Stazione di Vicovaro si sono attivate immediatamente, raggiungendo la donna lungo il sentiero che conduce al Pratone di Monte Gennaro.

L’équipe sanitaria del CNSAS ha valutato le condizioni dell’infortunata, stabilizzato l’arto e predisposto l’imbarco in barella.

Le operazioni di rientro sono proseguite con una lunga discesa a spalla fino alla strada asfaltata, dove l’intervento si è concluso intorno alle 18:00.

L’escursionista è stata poi affidata all’ambulanza dell’ARES 118 Lazio per il trasferimento all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.