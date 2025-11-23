Ancora deve compiere 15 anni e già porta nel cuore e nelle gambe il talento del grande campione.

Gabriele De Santis è ufficialmente il Vicecampione del Mondo IDO Junior 2025 nella disciplina Latin Style (categoria 15-16 anni).

Il giovane ballerino castellano ha infatti conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali che si sono svolti a Janow Podlaski, in Polonia, dove Gabriele ha rappresentato non solo l’Italia, ma la forza e il talento della comunità, esibendosi al più alto livello internazionale.

Il successo mondiale per Gabriele De Santis arriva dopo il terzo posto conquistato a luglio scorso ai Campionati Italiani di Categoria 2025 organizzati dalla FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva) presso la Fiera di Rimini (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il risultato sportivo di Gabriele è stato celebrato dal Comune di Castel Madama con un post sulla pagina ufficiale dell’Ente in cui l’amministrazione si congratula con immenso orgoglio.

“Conquistare l’argento in un campionato mondiale di danza, una disciplina che richiede precisione, passione, ritmo e anni di duro allenamento, è un’impresa incredibile che merita tutti i nostri applausi”, si legge nel post.

Entusiasti il Sindaco Michele Nonni e l’Assessore Stefano Scardala.

“Siamo profondamente felici ed emozionati per la vittoria di Gabriele – commentano i due amministratori pubblici – Questo straordinario secondo posto mondiale non è solo un trofeo, ma la prova tangibile di quanto la determinazione e la costanza possano portare lontano.

Gabriele è un esempio splendido di dedizione per tutti i ragazzi di Castel Madama e per la promozione dello sport in generale.

A lui, alla sua famiglia e al suo staff vanno i nostri complimenti più calorosi per aver portato così in alto il nome del nostro Comune”.

L’Amministrazione e tutta la cittadinanza si stringono intorno a Gabriele De Santis, augurandogli un futuro pieno di altrettante soddisfazioni e successi, e lo invitano a proseguire con la stessa tenacia la sua brillante carriera.