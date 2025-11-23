Un furto messo a segno e almeno una ventina di colpi sventati grazie all’intervento dei carabinieri.

Da due settimane i militari dell’Arma della Compagnia di Monterotondo hanno intensificato i controlli a Fiano Romano, in particolare nella zona lungo la via Tiberina dove si sono registrati furti e tentativi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I ladri ripresi da una telecamera di videosorveglianza durante un tentato furto

I ladri sono stati segnalati alla periferia di Fiano Romano, tra via Bologna, via Torino, via Tevere, via di San Lorenzo e via di Pratalata.

Da due settimane sono stati intensificati i controlli dei carabinieri a Fiano Romano

La risposta dell’Arma non si è fatta attendere con militari di pattuglia e in abiti civili su auto civetta impegnati nella caccia al ladro nelle fasce orarie più sensibili al fenomeno predatorio, in particolare dalle ore 18 fino all’alba.

L’intensificazione dei controlli ha determinato un pronto intervento e la messa in fuga dei “topi d’appartamento”.