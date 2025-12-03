FIANO ROMANO – Furti in casa, 8 ladri finiscono nella rete dei carabinieri

Tre sudamericani denunciati per tentato furto.

Un nordafricano e due albanesi sorpresi con i “ferri del mestiere” utili allo scasso.

Il servizio straordinario di controllo dei carabinieri a Fiano Romano

E’ in parte il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svolto sabato sera 29 novembre nel comune di Fiano Romano da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo in seguito all’ondata di furti in appartamento registrata nelle scorse settimane (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I militari diretti dal Capitano Carmine Rossi, unitamente a personale del Nucleo Elicotteri di Roma-Urbe, hanno pattugliato il territorio per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità.

Un momento dell’operazione

L’operazione, che si è sviluppata nei territori del comune di Fiano Romano, ha interessato in modo specifico le arterie nevralgiche del centro abitato, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio, i militari hanno denunciato 3 giovani ventenni, di origine sudamericana, individuati, a seguito di rapidi approfondimenti, quali presunti autori di un tentato furto in abitazione avvenuta in una via secondaria a confine tra i comuni di Capena e Fiano Romano.

Gli arnesi da scasso trovati in possesso di un nordafricano e di un albanese

Nel corso dei controlli, altri 5 uomini, tutti stranieri, sono stati fermati e trovati in possesso di oggetti atti ad offendere o atti allo scasso; in particolare un 21enne nordafricano è stato sorpreso in possesso di un piede di porco, mentre un albanese 26enne è stato fermato a bordo della propria autovettura e trovato in possesso di alcuni attrezzi atti allo scasso; un suo connazionale 47enne, invece, è stato sorpreso alla guida della sua utilitaria mentre portava con sé una mazza in gomma; infine altri due uomini, di 18 e 49 anni, sono stati fermati a bordo di una autovettura e trovati in possesso di un coltellino a serramanico ed alcuni attrezzi atti allo scasso.

Unitamente ai Carabinieri del NAS di Roma sono stati altresì sottoposti a controllo due mini market di Fiano Romano; in entrambe le occasioni sono state riscontrate irregolarità igienico sanitarie ed elevate sanzioni amministrative per un importo totale di Euro 4.000.

Altre 11 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando complessivamente oltre 20 grammi di hashish, 2 di marijuana e 2 di cocaina.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 200 persone e controllato oltre 140 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 2.400 euro; 2 le patenti di guida ritirate.