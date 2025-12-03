GUIDONIA – Ex cava di Colle Largo, i grillini: “Soltanto noi abbiamo tutelato i 73 ettari”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Luigi D’Antonio è il nuovo proprietario dell’ex cava di Colle Largo, dal Movimento 5 Stelle di Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“In Italia, il giochetto principale delle destre, per nascondere la propria inadeguatezza a tutti i livelli ed in tutti i ruoli, è additare le precedenti amministrazioni.

Ed il Sindaco Lombardo non è da meno…

La gente è stufa delle tante chiacchiere e delle frasi come “è colpa degli altri”, tutte scuse per non ammettere che in realtà non è all’altezza del ruolo che ricopre.

Senza dimenticare, inoltre, che lui è stato pure in prima linea nella amministrazioni precedenti: è stato Vice Sindaco! Ma è più facile far finta di dimenticare sperando che Guidonia abbia dimenticato…

Il Movimento 5 Stelle di Guidonia Montecelio ha sempre portato risultati, ha sempre prodotto fatti, si è sempre rimboccato le maniche tanto da produrre ben due ordinanze di sgombero per evitare di perdere un pezzo così importante del proprio territorio e lo ha messo anche a reddito affittandolo ad una casa di produzioni cinematografiche.

Lombardo non ha mai fatto altrettanto e accampa scuse, una più futile dell’altra.

I cittadini di Guidonia Montecelio non sono creduloni e vogliono certezze, basta inazioni e scusanti e basta essere continuamente presi in giro da questa Giunta!!

Alle prossime elezioni, il Gruppo del M5S di Guidonia Montecelio ci sarà, ancora più agguerrito e con ancora più voglia di fare per il bene di ogni singola donna ed ogni singolo uomo, di qualsiasi età, che hanno scelto di vivere nella nostra Città.

Sindaco, Guidonia merita di più.

Guidonia vuole di più.

E noi siamo pronti a darglielo”.