La Società Tekneko è risultata aggiudicataria della gara relativa alla gestione per 7 anni del servizio di igiene urbana della Città di Guidonia Montecelio.

Gli atti sono pubblicati sul portale della Stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Gare e Contratti, dal quale si evincono le risultanze della gara, bandita con la procedura aperta e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra le 9 imprese partecipanti il Raggruppamento temporaneo d’impresa formato da “Tekneko” e “MM Fratelli Morgante Srl” ha ottenuto un punteggio complessivo di 91,97 aggiudicandosi l’appalto con un ribasso offerto pari all’11,351% pari a 76.922.550,30, rispetto all’importo base di 86 milioni 479.387,40.

La proposta di aggiudicazione è stata formulata al termine dell’esame delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice e delle offerte economiche.

In un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio evidenzia che la Tekneko ha offerto un ribasso sul prezzo di oltre 11 % con conseguenti e immediati risparmi sui costi di gestione del servizio determinando un alleggerimento della tariffa TA.RI. in proporzione ai livelli di qualità attesi.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’esito della gara – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo – perché, contrariamente a quanto qualcuno aveva ipotizzato, oltre a un minore costo del servizio per il Comune, la procedura ha garantito la stabilità occupazionale del personale operante nel precedente contratto migliorando il trattamento economico e giuridico del personale riassorbito.

La Società si è impegnata, inoltre, a stabilizzare tutti i lavoratori attualmente impiegati con contratto a tempo determinato che non rientravano nella tutela della “clausola sociale”.