Due medaglie d’oro, una d’argento, tre di bronzo e un quinto posto.

E’ stata un grande successo la partecipazione della ASD Yugen Dojo di Castel Madama alla Coppa Italia ACSI 2025 di Karate, specialità Combattimento (Kumite), tenutasi sabato 29 e domenica 30 novembre a Tivoli.

Il team guidato dal Maestro Gabriele Cera ha partecipato con gli atleti della categoria Esordienti (età 10-12 anni) hanno dominato la competizione, dimostrando preparazione tecnica e grande spirito sportivo.

Così Alessandro Moreschini e Matteo Oliva hanno conquistato primo posto e medaglia d’oro.

Secondo posto e medaglia d’argento per Edoardo Moreschini, mentre Mario Passacantilli, Davide Pieralice e Alessio Petrini hanno ottenuto un terzo posto e la medaglia di bronzo.

Un lusinghiero quinto posto per Davide Pieralice.

Il Comune di Castel Madama ha espresso grande orgoglio e vive congratulazioni per gli eccezionali risultati ottenuti dall’ASD Yugen Dojo.

“Questi risultati non sono solo la vittoria dei singoli atleti, ma il frutto di un grande lavoro di squadra, della dedizione del Maestro Cera e del supporto costante delle famiglie – ha dichiarato il Sindaco Michele Nonni – Lo sport è una componente fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, e come Amministrazione siamo fieri di avere eccellenze come l’ASD Yugen Dojo nel nostro territorio”.

“Vedere i nostri giovani distinguersi a livello nazionale in una disciplina così impegnativa come il Kumite è motivo di gioia – ha aggiunto l’Assessore allo Sport Stefano Scardala – A tutti i ragazzi, in particolare ad Alessandro, Matteo, Edoardo, Mario, Davide e Alessio e Daniel, vanno i nostri complimenti più sinceri per aver dimostrato tenacia e passione”.