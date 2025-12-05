SETTEBAGNI – Scontro frontale sulla Salaria, la conducente dell’auto non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta la conducente dell’auto coinvolta nell’incidente sulla via Salaria a Settebagni, a Roma (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La 60enne è deceduta in serata all’ospedale Sant’Andrea dove era stata trasportata in codice rosso.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il tragico incidente è avvenuto verso le ore 16 di oggi pomeriggio, venerdì 5 dicembre, al chilometro 17 della via Salaria.

Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia di Roma Capitale, la vittima era al volante di una Renault Twingo quando – per cause in corso di accertamento – l’utilitaria si è scontrata frontalmente con un autocarro Iveco.

L’impatto è stato violentissimo e la conducente è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.

In collaborazione con la Polizia Locale di Monterotondo, la via Salaria è stata chiusa per garantire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Stando ad una prima ipotesi della Polizia di Roma Capitale, la 60enne al volante sarebbe stata colta da malore.

A stabilire l’esatta dinamica dell’incidente saranno gli esiti dei rilievi.