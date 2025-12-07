CALCIO – Il Guidonia fermata la Juve Next Gen sull’1-1

Gol da sogno di Tessiore, pareggio bianconero nel finale con Amaradio. Prestazione solida per i ragazzi di Ginestra. La curva saluta con affetto Aimone Calì

Il Guidonia Montecelio 1937 FC sfodera una prestazione di carattere e qualità e blocca sull’1-1 la Juventus Next Gen in un match vibrante e combattuto, giocato davanti a un grande pubblico al “Città dell’Aria”.

Partita bloccata nella prima frazione, con poche occasioni ma tanta intensità. Due interventi del portiere ospite Mangiapoco negano il vantaggio ai nostri ragazzi. Ma è nella ripresa che arriva il boato: Tessiore, appena entrato, si inventa una rovesciata spettacolare che manda in visibilio la tribuna e porta avanti il Guidonia.

I rossoblù giocano con personalità, trovano anche il possibile raddoppio con Zuppel, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. La Juve reagisce nel finale e trova il pari con Amaradio, bravo a raccogliere la sponda di Guerra e battere Stellato da pochi passi.

Resta un piccolo rammarico per la vittoria sfumata, ma anche tanta consapevolezza per mister Ginestra e i suoi: il Guidonia tiene testa a una corazzata come la Juventus Next Gen e dimostra ancora una volta di potersela giocare con chiunque.

Bellissimo lo striscione mostrato in curva per salutare il trasferimento di Aimone Calì al Valmontone.

